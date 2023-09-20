В Коми привили от гриппа более 15 тысяч человек
По данным на 18 сентября в Республике Коми привили от гриппа 15 223 человек, из которых 6 108 - дети. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
Прививочная кампания против гриппа стартовала в Коми. В регион уже поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».
С 11 по 17 сентября в Коми с симптомами ОРВИ обратились за медпомощью 9 115 человек, в том числе 5 649 детей.
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