В Коми привили от гриппа более 15 тысяч человек

По данным на 18 сентября в Республике Коми привили от гриппа 15 223 человек, из которых 6 108 - дети. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Коми. В регион уже поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

С 11 по 17 сентября в Коми с симптомами ОРВИ обратились за медпомощью 9 115 человек, в том числе 5 649 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Коми Вадим Чупров (подробнее)