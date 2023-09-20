Экс-силовиков из Коми уличили в пенсионных махинациях

Сотрудники полиции выявили факты мошенничеств при получении пенсионных выплат. Детали случившегося сообщили в пресс-службе МВД по РК.

При подаче заявления о назначении пенсии пенсионер одного из силовых ведомств указал ложные сведения о регистрации в Воркуте, умолчав о фактическом месте жительства. К расчету пенсии был применен районный коэффициент, влекущий увеличение выплат. С 2016 по 2023 год он незаконно получил более 1,4 млн рублей.

Второй фигурант так же предоставил недостоверные сведения о месте своего проживания и незаконно получил около 300 тысяч рублей.

В содеянном подозреваемые признались. На них завели уголовные дела.

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