В Коми ускорилась годовая инфляция, но остается ниже, чем в среднем по России

В Республике Коми годовая инфляция в августа ускорилась до 5%, однако по-прежнему осталась ниже, чем по РФ в целом (5,2%) и по СЗФО (5,4%).

Как сообщили в Отделении Банка РФ по РК, причинами инфляции в регионе послужило сокращение предложения некоторых продовольственных товаров, ослабление рубля и высокая потребительская активность.

Из-за ослабления рубля в продовольственном сегменте выросли затраты животноводов на покупку импортных кормовых добавок и оборудования. В связи с этим выросли цены на колбасные изделия мясо птицы и свинину. Также ослабление рубля сказалось на стоимости импортных фруктов – выросли цены на груши, апельсины, бананы.

Замедлился рост цен в годовом выражении в сегменте услуг. Дополнительные поезда способствовали увеличению предложения транспортных услуг, что привело к снижению цен на железнодорожные билеты в Коми.

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