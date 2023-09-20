Предложили заработать: мошенники украли у сыктывкарской медсестры 124 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у 30-летней медсестры из Сыктывкара около 124 тысяч рублей под предлогом онлайн-заработка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В одном из мессенджеров медсестре написал неизвестный и представился менеджером крупной торговой сети. Собеседник предложил сыктывкарке удаленную работу. Женщина должна была скупать гаджеты и другую бытовую технику за свои деньги.

– Злоумышленники убедили заявительницу, что после совершения сделок ей будут возвращать сумму в полном объеме, а также в качестве бонуса начислят процент с продаж, – говорится в сообщении.

Медсестра «проработала» два дня. За это время она потратила около 124 рублей. Однако денег жительнице столицы Коми никто не вернул. Тогда горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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