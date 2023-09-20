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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:49

Житель Сыктывкара выплатил более 220 тыс. рублей алиментов взрослому сыну

Сыктывкарец выплатил алименты взрослому сыну
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Благодаря наличию постоянной работы должник постепенно выплатил сыну весь долг

Благодаря наличию постоянной работы должник постепенно выплатил сыну весь долг

В Сыктывкаре сын получил от своего отца более 220 тысяч рублей, которые он задолжал ему. Мужчина не платил по алиментам и накопил крупный долг.

Как рассказали в УФССП по Коми, для исполнения требования судебного решения с мужчины взималась каждый месяц половина его зарплаты, а также был наложен запрет на регистрационные действия с квартирой и ограничен выезд за границу.

Благодаря тому, что сыктывкарец был официально трудоустроен, он выплатил весь долг перед совершеннолетним сыном.

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