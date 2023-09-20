Житель Сыктывкара выплатил более 220 тыс. рублей алиментов взрослому сыну

Благодаря наличию постоянной работы должник постепенно выплатил сыну весь долг

В Сыктывкаре сын получил от своего отца более 220 тысяч рублей, которые он задолжал ему. Мужчина не платил по алиментам и накопил крупный долг.

Как рассказали в УФССП по Коми, для исполнения требования судебного решения с мужчины взималась каждый месяц половина его зарплаты, а также был наложен запрет на регистрационные действия с квартирой и ограничен выезд за границу.

Благодаря тому, что сыктывкарец был официально трудоустроен, он выплатил весь долг перед совершеннолетним сыном.

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