В Коми состоятся молодежные Арктические Дельфийские игры

В Коми пройдут Арктические Дельфийские игры с 20 по 24 ноября Фото: Нина ЮШКОВА

С 20 по 24 ноября в Коми проведут Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Арктические Дельфийские игры состоятся на базе учреждений Сыктывкара и Сыктывдинского района. Первое такое мероприятие проходило в столице Коми. В этом году игры сделали открытыми. Их проведут по 10 номинациям, большая часть из которых связана с музыкой.

Торжественные церемонии открытия и закрытия состоятся в Концертно-спортивном центре «Лузалес-Арена». Состав делегации Коми сформируют к 30 октября. Планируется, что представлять республику на играх будут около 200 человек.

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