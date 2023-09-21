Прокуратура Ухты добивается блокировки сайта заказных убийств

Прокуратура Ухты добивается блокировки сайта, содержащего предложение о совершении тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время мониторинга интернет-ресурсов был обнаружен сайт, через который за денежное вознаграждение можно заказать совершение убийства. Ухтинская прокуратура направила в суд заявление с требованием ограничить доступ к информации, а также признать её запрещенной.

Требования прокуратуры были удовлетворены.

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