Избивший сожительницу эжвинец пытался добиться смягчения приговора

Верховный суд РК рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего эжвинца, который избил сожительницу. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вопиющий случай произошел 15 апреля текущего года. Во время распития алкогольных напитков между эжвинцем и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой он сильно избил женщину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы, но осужденный посчитал решение суда чрезмерно суровым и пытался обжаловать его.

Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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