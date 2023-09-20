Хотел насладиться летом: в Ухте из колонии сбежал заключенный

Суд вынес приговор 46-летнему осужденному, сбежавшему из колонии-поселения в Ухте. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В августе 2020 года сыктывкарца приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за совершение мошенничества и кражу. В июле прошлого года его перевели в колонию-поселение.

В июле 2023 года осужденный сбежал из исправительного учреждения, однако в скором времени был обнаружен сотрудниками ФСИН неподалеку от Бельгопского шоссе. Во время судебного заседания он пояснил, что сбежал из-за того, что хотел искупаться в реке, побыть и пообщаться с обычными людьми и насладиться летом.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 5 месяцам лишения свободы. В результате соединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору с новым приговором он проведет 1 год 10 месяцев в колонии строгого режима.

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