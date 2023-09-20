Из-за утечки топлива самолет из Татарстана не смог вылететь в Усинск

Камская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с самолетом авиакомпании «ЮВТ АЭРО»

Летевший из Бугульмы в Усинск самолет вернулся в аэропорт. Воздушное судно пробыло в небе меньше часа, когда была обнаружена техническая неполадка.

Как сообщает Камская транспортная прокуратура, причиной отмены полета стала утечка топлива. По факту случившегося начата проверка.

- Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало, - добавили в надзорном органе.

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