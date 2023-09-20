В Коми 30-летний мужчина пытался поджечь здание ФСБ

Сразу после задержания мужчину заключили под стражу
В Коми завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины с судимостью. Его обвиняют в террористическом акте.
По сообщению пресс-службы СУ СКР по Коми, будучи нетрезвым, усинец поджег здание ФСБ. В результате возгорания пострадали окна и стены отделения.
- Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.
Известно, что мужчина сейчас находится в СИЗО.
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