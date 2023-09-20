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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 14:00

В Коми 30-летний мужчина пытался поджечь здание ФСБ

Завершено расследование уголовного дела поджигателя здания УФСБ в Усинске
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сразу после задержания мужчину заключили под стражу

Сразу после задержания мужчину заключили под стражу

В Коми завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины с судимостью. Его обвиняют в террористическом акте.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Коми, будучи нетрезвым, усинец поджег здание ФСБ. В результате возгорания пострадали окна и стены отделения.

- Следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело передать прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

Известно, что мужчина сейчас находится в СИЗО.

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