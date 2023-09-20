В Троицко-Печорске на 80,5% построили физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: пресс-служба главы Коми

В Троицко-Печорске строят физкультурно-оздоровительный комплекс, готовность объекта составляет 80,5%. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время на объекте трудятся 36 человек и три единицы техники. Рабочие асфальтируют пешеходные дорожки. Кроме того, готовится основание для аналогичного покрытия проездов. В самом комплексе выполняют внутреннюю отделку. На этой неделе собираются принять тепловой узел, а до 30 сентября – установить окна.

– Строительные работы по контракту должны быть завершены 31 октября 2023 года, – говорится в сообщении.

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