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НовостиОбщество21 сентября 2023 7:49

Из-за перекрытия малой объездной в Сыктывкаре возникла пробка

В Сыктывкаре возник затор из-за перекрытия малой объездной
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывкаре в настоящий момент автобусы №18 и №54 движутся с опозданием от графика

В Сыктывкаре в настоящий момент автобусы №18 и №54 движутся с опозданием от графика

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре около ТРЦ «Макси» образовался затор. Причиной тому стало перекрытие малой объездной.

Из-за дорожной ситуации сместилось и расписание городских автобусов. Как уточнили в Комиавтотрансе, маршруты №18 и №54 идут с опозданием.

По сообщению местных жителей, на названном участке дороги произошла авария. Подробности выясняются.

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