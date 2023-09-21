Из-за перекрытия малой объездной в Сыктывкаре возникла пробка

В Сыктывкаре в настоящий момент автобусы №18 и №54 движутся с опозданием от графика
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сыктывкаре около ТРЦ «Макси» образовался затор. Причиной тому стало перекрытие малой объездной.
Из-за дорожной ситуации сместилось и расписание городских автобусов. Как уточнили в Комиавтотрансе, маршруты №18 и №54 идут с опозданием.
По сообщению местных жителей, на названном участке дороги произошла авария. Подробности выясняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Избивший сожительницу эжвинец пытался добиться смягчения приговора (подробности)