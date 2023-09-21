Из-за аварии на Малой объездной в Сыктывкаре образовался затор

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с рулевым управлением. Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре произошла серьезная авария, которая повлияла на дорожный трафик и изменила расписание общественного транспорта. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу, на Малой объездной водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Kalina.

Из-за ДТП горожане встали в пробках, а автобусы идут с опозданием.

По предварительной информации, оба водителя легковушек пострадали.

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