В Сыктывкаре ребенок ударился головой в парке развлечений: ему наложили шесть швов

После отдыха в парке развлечений в Коми ребенку наложили 6 швов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сыктывкаре девятилетний ребенок ударился головой в парке развлечений, пострадавшему наложили шесть швов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в июне. Мальчик катался на карусели. В какой-то момент он соскользнул и ударился лбом об столб без мягкого защитного слоя. Ребенка, получившего легкий вред здоровью, увезли в больницу. Пострадавшему ввели наркоз и наложили шесть швов.

Прокуратура направила иск в суд с требованием о компенсации морального вреда. Бизнесмен, предоставляющий услуги в парке, должен заплатить ребенку 150 тысяч рублей, а его матери – 30 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре на аттракционе покалечились две девушки

Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести (подробности)