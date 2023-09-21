В Коми во время охоты мужчина смертельно ранил друга в живот

Утром стало известно, что раненый скончался по дороге в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прилузском районе Коми охота двух жителей города Мураши Кировской области закончилась трагедией. Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», один из мужчин ранил другого в живот, в результате чего тот умер.

Известно, что кировчане охотились в районе села Летка. После случайного выстрела раненый еще дышал, однако умер по пути в больницу.

По предварительным данным, погибшему был 51 год.

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