В Коми 87 человек знают китайский язык

Фото: pxhere.com

По данным последней переписи населения, в Коми 87 человек владеют китайским языком. Об этом сообщает Комистат.

В регионе владеют иностранными языками 589 тысяч человек. Самый популярный из них – английский. Этот язык знают 25 тысяч человек, или 4%. При этом английским владеет 9% молодежи в возрасте от 15 до 34 лет. Вторым по популярности стал немецкий язык (0,9%). Третье место в Коми занял французский язык (0,2%). Сообщается также, что в республике живут 87 человек, знающих китайский язык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Численность населения Коми составила 724 тысячи человек

Убыль превысила 1,5 тысячи жителей (подробности)