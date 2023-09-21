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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:07

В Коми 87 человек знают китайский язык

Английским владеют 25 тысяч жителей
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

По данным последней переписи населения, в Коми 87 человек владеют китайским языком. Об этом сообщает Комистат.

В регионе владеют иностранными языками 589 тысяч человек. Самый популярный из них – английский. Этот язык знают 25 тысяч человек, или 4%. При этом английским владеет 9% молодежи в возрасте от 15 до 34 лет. Вторым по популярности стал немецкий язык (0,9%). Третье место в Коми занял французский язык (0,2%). Сообщается также, что в республике живут 87 человек, знающих китайский язык.

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