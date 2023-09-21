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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:49

В Коми 16-летний подросток из корткеросского села врезался в автобус

В корткеросском селе 16-летний мопедист врезался в автобус
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото УГИБДД по Коми

Фото УГИБДД по Коми

В селе Керес Корткеросского района Коми произошла авария с участием 16-летнего юноши на мопеде и автобуса. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, подросток на своем мопеде выезжал с прилегающей территории дома №83 по улице Центральной и уступил дорогу автобус, из-за чего столкнулся с ПАЗиком.

Школьник получил серьезные увечья. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, открытый перелом костей носа, ушиб мягких тканей конечностей, перелом основания черепа. Мальчик госпитализировали, в ночь с 20 на 21 сентября транспортировали в больницу Сыктывкара.

Известно, что в момент аварии школьник был без шлема, а прав управлять мопедом у него не было.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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