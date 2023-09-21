Обокравшая интинскую воспитательницу жительница Усть-Кулома получила срок

Фото: архив КП.

В Коми вынесен приговор жительнице Усть-Куломского района, похитившей 30 тысяч рублей с банковской карточки воспитательницы из Инты. Подробности сообщает прокуратура Коми.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, в марте этого года жительница села Усть-Кулом выпивала со своим приятелем. Последний рассказал, что его новая сим-карта до сих привязана к мобильному банку предыдущей владелицы. Когда мужчина уснул, предприимчивая злоумышленница перевела себе 30 тысяч рублей при помощи смс-сообщения.

О неправомерных действиях тут же узнала владелица счёта – воспитатель интинского детского сада. Интинка позвонила на свой бывший номер и попросила вернуть ей деньги, однако взявшая трубку жительница Усть-Кулома отказалась делать это.

– Воспитательница в итоге написала заявление в полицию, – рассказали в прокуратуре. – Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

В результате жительница Усть-Кулома раскаялась и вернула похищенное. Суд назначил ей 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Воровке предстоит доказать, что она исправилась, иначе условный срок станет реальным.

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