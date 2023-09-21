Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 13:18

Ушедшим на СВО чиновникам из Коми намерены включить в трудовой стаж срок службы

В Коми ушедшим на СВО чиновникам срок военной службы включат в трудовой стаж
Источник:kp.ru
Региональное законодательство предлагается привести в соответствии с федеральным

Региональное законодательство предлагается привести в соответствии с федеральным

Чиновникам, ушедшим в зону спецоперации, зачтут их боевой опыт в трудовой стаж. Такие правки в закон представил депутатам постоянный представитель главы региона в республиканском заксобрании Игорь Дёмин.

Уточняется, что срок службы будет засчитываться независимо от того, ушел на СВО госслужащий в рамках частичной мобилизации или по контракту.

Предлагаемые поправки в закон должны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это нормально»: уроженка Коми и многомиллионный блогер Оксана Самойлова призналась, что ее бесят родные дети (подробности)