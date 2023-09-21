Ушедшим на СВО чиновникам из Коми намерены включить в трудовой стаж срок службы

Региональное законодательство предлагается привести в соответствии с федеральным

Чиновникам, ушедшим в зону спецоперации, зачтут их боевой опыт в трудовой стаж. Такие правки в закон представил депутатам постоянный представитель главы региона в республиканском заксобрании Игорь Дёмин.

Уточняется, что срок службы будет засчитываться независимо от того, ушел на СВО госслужащий в рамках частичной мобилизации или по контракту.

Предлагаемые поправки в закон должны привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

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