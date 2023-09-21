Пенсионерка из Коми отдала лжецелительнице 103 тысячи рублей за снятие порчи

Женщина написала "целительнице" и попросила сделать расклад на ее родственника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Усть-Вымского района Коми попалась на удочку мошенницы-гадалки. Пенсионерка хотела снять порчу, но лишилась более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Известно, что пожилая жительница республики увидела рекламу услуг целительницы в соцсетях. Женщина решила написать гадалке и попросила сделать расклад на родственника. Чародейка попросила пенсионерку прислать фото и «начала работать». В течение суток сельчанка перечисляла денежные средства для проведения различных ритуалов. К примеру, необходимо было оплатить специальные тибетские свечи.

Всего доверчивая пенсионерка отправила гадалке, которая резко перестала выходить на связь, 103 тысячи рублей.

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