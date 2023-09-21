В Сыктывкаре мужчина жестоко избил женщину: его посадили на два года

Сыктывкарец избил сожительницу и получил два года колонии Фото: Евгения ГУСЕВА

Верховный суд Коми оставил без изменения приговор 33-летнему жителю Сыктывкара, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сыктывкарец совершил преступление 15 апреля. В тот день мужчина выпивал со своей сожительницей. В какой-то момент между ними возник конфликт. Фигурант сильно избил женщину. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Эжвинский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Согласно решению, сыктывкарец должен был отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Такой приговор осужденный посчитал слишком суровым и обжаловал его. При этом сыктывкарец не предоставил убедительных аргументов. Поэтому Верховный суд оставил приговорил приговор без изменения.

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