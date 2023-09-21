Не смог разблокировать: сыктывкарец украл телефон за 63 тысячи и выбросил

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В Сыктывкаре 19-летнего местного жителя подозревают в краже телефона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 27-летний сыктывкарец. Молодой человек рассказал, что у него пропал телефон. Выяснилось, что житель столицы Коми отдыхал в одном из увеселительных заведений. У него возник конфликт с другим посетителем. Ссора стала перерастать в драку. Для того, чтобы не повредить смартфон, сыктывкарец отдал гаджет неизвестному наблюдателю. Тот передал телефон администратору.

Еще один молодой человек заметил этот айфон. Спустя время он подошел к администратору. Подозреваемый заверил, что знает владельца телефона и передаст ему гаджет. Однако на самом деле злоумышленник скрылся вместе со смартфоном.

Подозреваемого задержали. Оказалось, что сыктывкарец не смог разблокировать телефон, а потому выбросил его. Сумма ущерба составила около 63 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.

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