В Коми резко подорожали помидоры

С 12 по 18 сентября в Республике Коми изменились цены на некоторые виды продуктов. Актуальные данные предоставил Комистат.

На прошлой неделе снизились цены: крупу гречневую - на 1,2%, молоко стерилизованное - на 1,8%, яблоки, лук репчатый, капусту белокочанную, свеклу столовую - на 2,2-2,7%, вермишель - на 4,5%, морковь - на 4,6%, картофель - на 8,1%.

Повышение цен отмечено: на мясо кур, рис, макаронные изделия - на 1,1-1,5%, колбасы вареные - на 1,7%, сардельки, сосиски - на 2,5%, пшено - на 3,6%, яйца куриные - на 4,5%, бананы - на 5,1%, помидоры - на 13,2%.

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