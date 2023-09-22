В Сыктывкаре начались массовые проверки водителей

Сегодня утром, 22 сентября, в Сыктывкаре стартовали массовые проверки водителей. Рейды завершатся 25 сентября, сообщили в ГИБДД по РК.

Инспекторы ДПС будут останавливать автомобили и оценивать состояние водителей. При отсутствии запаха алкоголя, признаков опьянения, поведения, не соответствующего обстановке и нарушений ПДД, автолюбители продолжат движение.

При обнаружении пьяного водителя граждан просят сообщать в полицию по номерам телефонов: 02 или 28 18 00.

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