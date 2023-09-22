Автора telegram-канала из Вуктыла оставят под стражей

Автора telegram-канала Николая Фарафонова из Вуктыла, обвиняемого за призывы к терроризму, оставят под стражей.

По предварительным данным, мужчина разместил в Интернете видеоролик и текстовые записи, призывающие к поджогам военкоматов, и материал, оправдывающий терроризм, а именно: оправдание действий лица, которое осуществило попытку поджога здания военкомата в Усинске.

Фарафонова заключили под стражу до 18 ноября 2023 года. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе Сыктывкарского горсуда.

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