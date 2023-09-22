Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 9:20

В Коми участник СВО спас жизнь пенсионеру

Участник СВО спас жизнь 70-летнему пенсионеру, у которого отказали ноги
Источник:kp.ru
Каждый день пенсионер гулял с собакой в районе местечка Гыбад деревни Захарово

Каждый день пенсионер гулял с собакой в районе местечка Гыбад деревни Захарово

Участник специальной военной операции спас жизнь 70-летнему пенсионеру в Сыктывдинском районе. Все это благодаря навыкам владения современными ИТ-технологиями, а именно при помощи квадрокоптера.

Союз добровольцев Донбасса РК сообщает, что мужчине с помощью коптера удалось найти Анатолия Шпакова, который упал в лесу из-за болезни и пролежал на земле трое суток.

7 сентября волонтеры «Лиза Алерт Коми» объявили в розыск 70-летнего Анатолия Шпакова, который ушел из дома вместе с собакой. Каждый день пенсионер гулял с собакой в районе местечка Гыбад деревни Захарово, но в тот день он пошел в район кладбища и не вернулся домой. Близкие забили тревогу. Спустя двое суток собака вернулась домой.

9 сентября с помощью квадрокоптера удалось увидеть поляну, которая образовалась в из-за того, что на ней лежал человек. Пенсионера заметили с высоты благодаря тому, что он двигался. Вероятно, в двух километрах от дома у него отказали ноги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автора telegram-канала из Вуктыла оставят под стражей (подробнее)