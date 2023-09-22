Житель Коми обокрал спящего соседа и получил 10 месяцев исправительных работ

В Коми мужчина обокрал спящего соседа, чтобы купить алкоголь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удорском районе 44-летнего местного жителя признали виновным в краже микроволновой печи и рюкзака. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в мае. Фигурант зашел в квартиру к соседу, который в тот момент спал. Целью его визита был поиск спиртного. Поэтому мужчина решил найти алкоголь в квартире друга. Гость заметил микроволновую печь и рюкзак. Это имущество житель Коми решил продать, чтобы купить спиртное.

На следующий день фигуранту позвонил участковый и вызвал для дачи объяснений. Мужчина испугался, а потому он во всем сознался и принес с собой краденое. Суд назначил мужчине 10 месяцев исправительных работ.

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