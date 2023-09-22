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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 11:50

Тела двоих рабочих обнаружили в жилом балке в Троицко-Печорском районе Коми

Двое рабочих погибли в жилом балке в Троицко-Печорском районе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Причиной смерти стало острое отравление окисью углерода

Причиной смерти стало острое отравление окисью углерода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Троицко-Печорском Коми два человека отравились окисью углерода. Их тела были обнаружены в жилом балке.

Как рассказали в пресс-службе судов республики, трагедия произошла из-за роковой ошибки. Следствие считает, что местный житель, находясь на работе по договору подряда в помещении жилого балка, разжег дрова в печи легковоспламеняющейся жидкостью. Из-за действий мужчины произошел пожар, в котором погибли два человека, находившихся в балке.

Суд будет проходить в Вуктыле, где проживает большинство участников процесса.

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