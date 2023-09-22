В Коми пьяный мужчина чуть не убил знакомого: его будут судить

Пьяный житель Коми чуть не зарезал своего знакомого Фото: Мария Бакланова

В Ухте 56-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в июле. Двое пьяных ранее судимых мужчин находились в квартире дома по улице Геологов. В какой-то момент между ними возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и ранил 41-летнего знакомого в бедро и шею.

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Раненому вовремя оказали помощь, и он остался жив. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

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