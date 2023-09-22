Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 12:09

В Коми пьяный мужчина чуть не убил знакомого: его будут судить

Пьяный житель Коми чуть не зарезал своего знакомого
Источник:kp.ru
Пьяный житель Коми чуть не зарезал своего знакомого

Пьяный житель Коми чуть не зарезал своего знакомого

Фото: Мария Бакланова

В Ухте 56-летнего местного жителя обвиняют в покушении на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в июле. Двое пьяных ранее судимых мужчин находились в квартире дома по улице Геологов. В какой-то момент между ними возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и ранил 41-летнего знакомого в бедро и шею.

В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Раненому вовремя оказали помощь, и он остался жив. Фигурант признал свою вину. Уголовное дело планируют направить в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Зарезала ножом своего любимого: в Коми предъявлено обвинение местной жительнице (подробности)