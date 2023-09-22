В Сосногорском районе Коми появится кинотеатр

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В поселке Нижний Одес Сосногорского района откроют новый кинотеатр. Об этом рассказала директор Комикиновидеопроката Мария Вахнина.
По ее словам, кинотеатр собираются открыть в декабре. Вахнина рассчитывает, что в 2024 году в Коми появится возможность открыть больше залов.
– Тем более, что есть муниципалитеты, которые этого хотят, – подчеркнула директор Комикиновидеопроката.
Вахнина отметила, что для открытия кинозалов необходимо провести системную работу. Дело в том, что залы напрямую не подчинены Комикино. Как пояснила руководитель организации, центр скорее выступает в роли партнера и помощника, передает «Комиинформ».
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