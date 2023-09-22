Летние выходные: какой будет погода в Коми в ближайшие дни

На крайнем северо-востоке днем умеренный дождь Фото: Евгения ГУСЕВА

Стал известен прогноз на ближайшие выходные в Коми. Согласно информации синоптиков республиканского метеоцентра, жителей региона ожидают по-настоящему летние сентябрьские дни. Столбик термометра 23 сентября поднимется до +22 градусов тепла.

- Температура ночью +6...+11, в отдельных районах 0...+5, днем +17...+22, на севере местами +11...+16, в Воркутинском районе +4...+9°С, - пообещали метеорологи.

В некоторых районах может пройти дождь, предупредили специалисты.

На крайнем северо-востоке днем умеренный дождь. Ветер ЮЗ, Ю 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, - заключили метеорологи.

Характер погоды не поменяется и в воскресенье, 24 сентября.

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