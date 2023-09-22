В Сыктывкаре девушка получит 50 тысяч рублей за укус бродячей собаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Эжвинского района Сыктывкара заплатит 50 тысяч рублей 17-летней девушке, пострадавшей от укуса безнадзорной собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел еще 10 февраля 2022 года. На крыльце подъезда жилого дома на девушку напала собака. Животное укусило пострадавшую за кисть. Юную жительницу Коми лечили с февраля по май. В частности, девушке делали прививки от бешенства.

В прокуратуре отметили, что районная администрация должна заниматься отловом животных. Однако, как подчеркнули в надзорном ведомстве, эта работа проводилась ненадлежащим образом. Поэтому районный прокурор обратился в районный суд. С эжвинской администрации взыскали 50 тысяч рублей.

Однако местные власти обжаловали это решение, заявив, что отлавливают животных должным образом. Но Верховный суд оставил прежнее решение в силе.

– Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, – говорится в сообщении.

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