На СВО погиб рядовой Дмитрий Политов из Коми

Фото пресс-службы главы Коми Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба на странице своих социальных сетей 22 сентября опубликовал сообщение о гибели жителя республики в СВО. По предоставленным данным, речь идет о рядовом Дмитрие Политове.

По словам Уйбы, Дмитрий родился в селе Чернутьево Удорского района, жил в Сыктывкаре. На СВО он служил в должности стрелка.

Глава Коми выразил искренние соболезнования близким и родным погибшего и пообещал сохранить светлую память о нем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми участник СВО спас жизнь пенсионеру (подробнее)