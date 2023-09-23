В Сыктывкаре сбили шедшего по краю дороги мужчину

В Сыктывкаре на обочине сбили пешехода

В Сыктывкаре сбили мужчину, который шел по обочине дороги. Об этом сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленным данным, ДТП произошло в десятом часу утра на Октябрьском проспекте. В ведомстве уточнили, что находившегося на краю проезжей части мужчину сбил водитель автомобиля ГАЗю

В резульиаие пешеход получил травмы различной степени тяжести. В настоящий момент идет разбирательство причин случившегося.

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