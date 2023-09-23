Названы условия получания награды за сообщение о нарушениях водителей в Коми

В Коми можно получить три тысячи рублей за сообщение о нарушениях ПДД

В ГИБДД Коми сообщили, что в Сыктывкаре 22 сентября открыли прямую линию, позвонив на которую можно было получить информацию о том, как взять денежное вознаграждение за данные о пьяном водителе.

В республике ранее, напомним, утвердили положение о выплате гражданам, которые участвуют в охране общественного порядка. За сообщение о пьяных нарушителях полагается 3 тысячи рублей.

Также вознаграждение могут получить сообщившие о лишенных прав водителей, а также о тех, кто покинул место ДТП.

Чтобы получить награду, нужно сообщить подробности о ДТП в дежурную часть, назвав свое имя, фамилию и номер телефона.

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