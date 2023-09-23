Минсельхоз сообщил о 530 нарушениях при продаже алкоголя в Коми

В Коми выросло число нарушений при продаже алкоголя

В Коми за период с января по август в 2023 году зарегистрировали 530 нарушений по продаже алкоголя. Об этом сообщил глава минсельхоза республики Ильдар Андарьянов. По предоставленным данным, в настоящий момент в регионе по лицензии алкоголь продают 575 организаций в двух тысячах торговых точках. Число объектов за последние пяти лет не увеличилось.

В 2022 году, по словам Андарьянова, было выявлено 482 нарушения. Что касается этого года, то в качестве примера он привел факт, что 1 сентября в 37 объектах, несмотря на запрет, продавали алкоголь на вынос.

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