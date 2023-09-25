Температура воздуха в течение недели в Коми будет выше на 3-5 градуса

В Коми в течение недели пообещали теплую погоду

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о характере погоды на период с 25 по 29 сентября. По данным метеорологов, характер погоды значительно не поменяется, оставшись под влиянием атлантических циклонов.

По предоставленной информации, из-за циклонов погода будет по-прежнему теплой. В течение недели обещают дожди, которые в начале будут довольно сильными.

Температурный фон будет выше положенного на 3-5 градуса. По ночам будет +4...+9, днём +11...+16С.

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