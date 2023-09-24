За полгода в Коми от отравления алкоголем скончались 86 человек

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Республики Коми Светлана Свиридова рассказала об алкогольном отравлении. Видео вышло на канале центра медицинской профилактики «Здоров11».

Врач пояснила, что отравление алкоголем является серьезным и тяжелым состоянием, которое угрожает жизни. При тяжелой форме отравления возникают расстройства дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также нарушается работа сознания.

Во избежание отравления необходимо следить за своим здоровьем - появляется ли нарушение зрения, головокружение, головная боль, рвота во время употребления спиртного. В таких случаях необходимо перестать пить и вызвать скорую помощь.

За полгода в Республике Коми произошло 100 случаев отравления алкоголем, из которых 86 - с летальным исходом. Также отравились 8 подростков.

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