По вине пьяных водителей в Коми получили увечья три человека

В пятницу, 22 сентября, в Коми произошло 2 ДТП с участием пьяных водителей. Детали случившегося рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

Первая авария произошла на 14 километре автодороги Сыктывкар - Кудымкар в Сысольском районе. 33-летний нетрезвый водитель автомобиля ГАЗ-3102 не справился с управлением и съехал в кювет. 33-летний пассажир был доставлен в больницу с множественными ссадинами, ушибленными ранами лица, ушибами таза и нижней части спины.

Второе ДТП произошло на дороге Станция Кожва — поселок Озерный в Печоре. 32-летний нетрезвый водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадал водитель и его 59-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

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