В Сыктывкаре на участке улицы Советской открыли движение

На улице Советской в столице Коми открыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сыктывкара.

Участок дороги от улицы Орджоникидзе до улицы Коммунистической был закрыт с 8 июня в связи с проведением замены теплосетей. Ремонтные работы затянулись, в результате чего пешеходам и автолюбителям приходилось менять маршруты.

В субботу, 22 сентября, начался ремонт теплосетей на участке между улицами Пушкина и Домны Каликовой. В связи с этим до 9 ноября вводится ограничение движения транспорта.

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