Из-за сильных дождей в Коми объявлено штормовое предупреждение

В Коми ожидают сильные дожди

Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды проинформировал, что в Коми ожидается ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, прогноз актуален 25 сентября.

Синоптики передали, что утром в северной и центральной частях ожидается сильный дождь. Предупреждение касается Интинского, Печорского, Усинского, Усть-Цилемского, Удорского, Княжпоготского и Ижемского районов.

Днем сильные дожди придут также в Ухтинский, Печорский, Вуктыльский и Сосногорский районы. Осадки будут в пределах 15-20 мм.

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