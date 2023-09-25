Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 5:15

Из-за сильных дождей в Коми объявлено штормовое предупреждение

Синоптики ЦГМС рассказали об ухудшении погоды в понедельник
Источник:kp.ru
В Коми ожидают сильные дожди

В Коми ожидают сильные дожди

Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды проинформировал, что в Коми ожидается ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, прогноз актуален 25 сентября.

Синоптики передали, что утром в северной и центральной частях ожидается сильный дождь. Предупреждение касается Интинского, Печорского, Усинского, Усть-Цилемского, Удорского, Княжпоготского и Ижемского районов.

Днем сильные дожди придут также в Ухтинский, Печорский, Вуктыльский и Сосногорский районы. Осадки будут в пределах 15-20 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дождь и туман: синоптики рассказали о погоде в Коми в воскресенье (подробнее)