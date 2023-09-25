В Ижме неизвестный сбил ребенка: мальчик попал в реанимацию

Вчера вечером, 24 сентября, в Ижемском районе Коми неизвестный водитель сбил 9-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

ДТП произошло на 99 километре автодороги Ираель- Ижма-Усть-Цильма. С места аварии водитель скрылся.

В настоящее время мальчик находится в реанимации. У него ушибы и ссадины крестцовой, лопаточной и межлопаточной областей, ушиб головного мозга, ушибленная рана и перелом затылочной кости, открытая ЧМТ.

ГИБДД просит очевидцев и свидетелей происшествия позвонить в полицию по номерам телефонов: 7 (82140) 9 86 02, 02 или 102.

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