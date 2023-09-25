В поселке Верхний Чов загорелись три хозпостройки

Вчера, 24 сентября, примерно в 17:20 в поселке Верхний Чов загорелись три хозпостройки. На место направились пожарные.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, пожар был локализован на площади 200 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 20 огнеборцев. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

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