В Сыктывкаре переполненный людьми Renault попал в кювет: пострадали шесть человек

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 24 сентября, в Сыктывкаре переполненный людьми Renault Logan съехал в кювет, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 22.40. 27-летний молодой человек ехал за рулем Renault по улице 1-й Промышленной в сторону 2-й Промышленной. Внутри находились в общей сложности восемь человек. Напротив дома №1 А по улице Мелиораторов водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали шесть человек. В частности, травмы получили трое детей.

У 27-летнего пассажира диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб затылочной части головы, закрытый перелом левого предплечья, ушибы и ссадины грудной клетки. Госпитализирован, находится в реанимации. Не был пристегнут ремнями безопасности.

Также в реанимацию попала 31-летняя пассажирка, у которой выявили открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану теменной области справа, перелом левой руки и ушиб колена. Не пристегнута ремнями безопасности.

20-летняя девушка, также находившаяся на пассажирском сиденье, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника и ушиб таза. Не госпитализирована. От более тяжких последствий пострадавшую спасли пристегнутые ремни безопасности.

Кроме того, в ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира, которые находились на коленях пассажиров.

Девятилетняя девочка получила компрессионный перелом позвоночника, у мальчиков семи и десяти лет диагностированы черепно-мозговые травмы и ушибы передних брюшных стенок. Дети госпитализированы.

Водитель Renault получил права в 2023 году, однако в июле был лишен их за отказ от прохождения медосвидетельствования на 18 месяцев. При этом в течение года мужчину 46 раз привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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