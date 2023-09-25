Девятилетний мальчик, попавший под машину в Ижемском районе, доставлен санавиацией в Сыктывкар
Девятилетнего мальчика, попавшего под машину, доставили санавиацией в Сыктывкар. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.
Напомним, трагедия произошла вчера, 24 сентября, в Ижме примерно в 18:30. Неустановленный водитель, вероятно, на большегрузе, сбил девятилетнего ребенка на 99 километре автодороги Ираёль - Усть-Цильма. Ребенок возвращался из магазина со своим братом и шел по обочине.
Мальчика доставили в больницу с травмами спины, ушибом мозга и переломом черепа.
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