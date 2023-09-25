Махачкалу и Сыктывкар свяжет прямое авиасообщение

Минэкономразвития РК проводит переговоры с перевозчиком об открытии направления в Республику Дагестан. Спрос на отдых в Дагестане активно растет.

Замминистра Владимир Котов отметил, что спрос на новые направления возникает в связи с тем, что Сочи перегружено.

Также ведомство рассматривает возвращения авиасообщения Сыктывкар - Казань. Рейсы отменили в мае 2023 года в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок.

«Если получится договориться с авиакомпанией (все к этому идет), то в летний период следующего года будут перевозки из Сыктывкара в Махачкалу. Пока заинтересованность есть, на первом этапе обойдется без бюджетных средств», - отметил чиновник.

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