Жителей Коми предупредили о помехах на ТВ и отключении каналов

Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Коми предупредили о возможных перебоях в телевещании. Это связано с наступлением осеннего периода солнечной интерференции. В этом году он выпадает на 28 сентября по 21 октября.

Как сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети, из-за этого явления может на короткий срок ухудшаться или пропадать сигнал спутника, на который влияет Солнце.

Телевизоры или приставки с устаревшим программным обеспечением могут накапливать ошибки, что приводит к рассыпанию или полному пропаданию картинки.

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