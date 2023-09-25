Лжеброкеры похитили у жителей Сыктывкара более 3,7 млн рублей

Крупной суммы денег лишились 41-летний мужчина и 29-летняя женщина из столицы Коми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре двое местных жителей - 42-летний мужчина и 23-летняя девушка - стали жертвами мошенников. Аферисты представились сотрудниками инвестиционной компании и выманили деньги у своих жертв.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в обоих случаях лжеброкеры убедили сыктывкарцев установить приложение, через которое они якобы пополняли свой электронный кошелек. Однако получить прибыль горожане так и не смогли, а связь с «инвесторами» была утеряна.

В общей сложности заявители перевели мошенникам порядка 3,7 млн рублей, в том числе личные сбережения. Поняв, что столкнулись с аферистами, и мужчина, и девушка обратились в полицию.

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