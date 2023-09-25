В Коми мужчина убил родного брата

По уголовному делу осуществляется закрепление доказательственной базы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сысольском районе Коми трагически оборвалась жизнь 65-летнего мужчины. Он погиб от рук своего родного брата.

Как сообщили в СУ СКР по РК, сельчане из поселка Первомайский выпивали у себя дома. Братья стали ругаться и пьяная ссора переросла в рукоприкладство. 60-летний мужчина напал на своего брата и задушил его.

- По уголовному делу осуществляется закрепление доказательственной базы, - сообщили в СК.

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